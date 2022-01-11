Ярославль, 11 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Ярославле три партии готовы договориться о разделе округов и совместной поддержке кандидатов на осенних выборах в муниципалитет. Об этом лидеры партий заявили на пресс-конференции 11 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-конференция оппозиции в Ярославле

Лидеры региональных отделений КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» собрали журналистов, чтобы выразить негативное отношение к планам отменить партийные списки на выборах в муниципалитет. Они полагают, что одномандатная система уменьшит представительство оппозиции и выгодна «Единой России».

В качестве ответной меры оппозиция не исключает раздел округов и поддержку кандидатов друг друга.

«Я не думаю, что коллеги будут против, в этом направлении мы поработаем, чтобы сесть и договориться», — сказал депутат Госдумы России Анатолий Грешневиков.

Впрочем, ранее к таким договоренностям оппозиции в Ярославле прийти не удавалось.

Стоит отметить, что в совместной пресс-конференции планировалось участие и партии «Новые люди», но их представитель на мероприятие не пришёл.