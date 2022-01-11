Москва, 11 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Западные либеральные элиты разочарованы желанием президента США Джо Байдена искать компромисс с Россией. Об этом 11 января заявил основатель Центра стратегического и политического анализа (Франция) Ксавье Моро в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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«Наши либеральные элиты, которые руководят в нашей стране, они очень разочарованы. Как и демократы США, они ожидали, что Байден будет организовывать реванш против России, против Путина после четырёх лет с Трампом», — заявил Моро.

«С 2021 года, начиная новый политический цикл, Джо Байден показал, что хочет найти компромисс с Россией. И ключевой момент был в июне-месяце в Женеве», — указал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по ключевому для Москвы вопросу о нерасширении НАТО. Однако он допустил, что баланс всё же может быть найден в дальнейшем.