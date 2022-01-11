Таллин, , 12:55 — REGNUM По мнению министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, учения Североатлантического альянса (НАТО) в регионе необходимо продолжать. Ее слова 11 января приводит портал ERR.

Эстония в NATO Иван Юдинцев © REGNUM

«Военные учения, несомненно, являются очень важной частью коллективной обороны НАТО, и, с нашей точки зрения, их продолжение, разумеется, очень важно», — сказала она.

При этом глава МИД Эстонии добавила, что, по ее словам, в военных учениях России в последнее время отсутствовала прозрачность и отметила, что «если здесь удастся договориться о повышении прозрачности и ее соблюдении» это, как считает Лийметс, будет способствовать укреплению безопасности в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что в воздушном пространстве Эстонии проходят учебно-тренировочные полеты истребителей F-16 ВВС Бельгии и Польши.