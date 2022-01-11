Ростов-на-Дону, , 12:54 — REGNUM В Ростовской области в период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. С неокрепшего льда спасено более 100 человек. Об этом сообщил директор донского департамента по предупреждению ЧС Павел Нудгин.

Спасатель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ежедневно службу несли около 500 сотрудников бригад экстренного реагирования и почти 200 единиц техники. Спасатели были готовы развернуть 15 мобильных пунктов обогрева и три мобильных пункта питания.

В период длинных выходных дней на Дону инструктажами о правилах пожарной безопасности охвачено более 10 тыс. человек, проведено более 600 бесед по правилам безопасности на воде. За этот период с опасного льда возвращено 113 человек.