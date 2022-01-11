Ростов-на-Дону, 11 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Ростовской области в период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. С неокрепшего льда спасено более 100 человек. Об этом сообщил директор донского департамента по предупреждению ЧС Павел Нудгин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель

Ежедневно службу несли около 500 сотрудников бригад экстренного реагирования и почти 200 единиц техники. Спасатели были готовы развернуть 15 мобильных пунктов обогрева и три мобильных пункта питания.

В период длинных выходных дней на Дону инструктажами о правилах пожарной безопасности охвачено более 10 тыс. человек, проведено более 600 бесед по правилам безопасности на воде. За этот период с опасного льда возвращено 113 человек.