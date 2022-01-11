София, 11 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В столице Болгарии Софии задержан 30-летний местный житель, нанесший телесные повреждения сразу четверым полицейским. Об этом 11 января сообщило Болгарское телевидение.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, инцидент произошел 8 января нынешнего года, когда патруль правоохранителей остановил для проверки документов мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, подозреваемый вытащил холодное оружие и напал на стражей порядка, после чего ретировался. На поиски обвиняемого понадобилось несколько дней.

Возбуждено уголовное дело. Если вина задержанного будет полностью доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.