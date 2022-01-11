Панама, 11 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Международная группа под руководством биологов из Панамы и Швейцарии обнаружила в панамском лесу новый вид лягушек, который был назван «Грета Тунберг» в честь молодой шведской экоактивистки и ее усилий в борьбе с климатическим кризисом. Об этом сообщает агентство EFE.

Birdinflight.com Грета Тунберг

Лягушка Греты Тунберг (Pristimantis gretathunbergae sp. nov.) относится к группе дождевых лягушек рода Pristimantis, семейства Strabomantidae, сообщил агентству биолог и директор лесной ассоциации ADOPTA Гвидо Бергидо.

Грета Тунберг стала известна во всём мире как экоактивистка, критикующая государства из-за их климатической политики.