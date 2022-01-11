Москва, , 12:52 — REGNUM В 2022 году потенциал роста мировых цен на продовольствие, вероятно, будет исчерпан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал информацию ФАО ООН, согласно которому в 2021 году мировые цены на продовольствие поднялись больше чем на 28%.

Рост цен Pixabay.com

«Рост мировых цен на продовольствие связан с несколькими факторами, — объяснил Колганов. — Первый — это недостаточно высокая урожайность в предшествовавшие годы. Такое время от времени случается. Даже при современной агротехнике мы полностью от погодного фактора не гарантированы. Особенно в тех странах, где с агротехникой дело обстоит не слишком хорошо. И второй фактор — пандемия коронавируса нарушила нормальный цикл воспроизводства в ряде отраслей, в том числе в аграрном секторе. Могли быть перебои с поставками удобрений, запасных частей для сельскохозяйственной техники. Кроме того, сказалась нехватка сезонных рабочих рук из-за карантинных мероприятий. Это все в совокупности привело к росту мировых цен на продовольствие. И если на мировом рынке цены растут, то они не могут не расти и внутри нашей страны. Потому что либо мы ввозим подорожавшее продовольствие, либо наши экспортеры, зарабатывая на внешнем рынке, стремятся и на внутреннем продавать по аналогичным ценам».

Как полагает Колганов, вероятно, что в 2022 году потенциал роста мировых цен на продовольствие будет исчерпан.

«Если не случится экстраординарных явлений, которые могут вызвать новый всплеск цен», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году мировые цены на продовольствие продолжат расти.

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