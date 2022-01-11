Рязань, , 13:02 — REGNUM В Рязанской области 11 января выявлено 78 новых носителей коронавируса, что на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. От осложнений при COVID-19 скончались ещё 12 пациентов.

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С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 62 477 жителей Рязанской области. Выздоровели 57 989 человек, из них 131 выписан после лечения за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при инфекции в регионе скончались 2640 пациентов.