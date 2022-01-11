Москва, 11 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Слухи об устных договорённостях о нерасширении НАТО на восток после краха соцлагеря не соответствуют действительности. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«Договорённости о нерасширении НАТО на восток действительно не было. Обсуждался только вопрос о нерасширении инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР. Это было, когда я ещё работал в МИДе, это зафиксировано, зафиксировано обязательство ФРГ о значительном сокращении Бундесвера, о неразмещении на территории бывшей ГДР ядерного оружия и другие обязательства», — заявил Палажченко.

При этом, по его словам, начале 90-х годов речи о расширении НАТО на восток просто не шло, и этот вопрос даже не ставился.

«Затем, когда начался процесс расширения НАТО, когда начался процесс обсуждения этого возможного расширения, российская дипломатия работала довольно активно, чтобы это расширение предотвратить. Это не удалось сделать, но был подписан основополагающий акт Россия — НАТО, который остаётся в силе. По-моему, это хорошее соглашение и его надо беречь», — указал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по ключевому для Москвы вопросу о нерасширении НАТО. Однако он допустил, что баланс всё же может быть найден в дальнейшем.