Череповец, Вологодская область, 11 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Заместитель главврача череповецкой поликлиники №7 Татьяна Тяпайкина стала жертвой нападения пациента, сообщает Cherinfo.

Jonathan Borba Уставший врач

«Человек пришел за талончиками, что-то неправильно понял в регистратуре, побежал разбираться, искать начальство. Первый кабинет, который нашел, был Татьяны Александровны. Забежал, ни слова не говоря накинулся на нее с кулаками, ударил по голове. Сломал оба телефона — стационарный и сотовый, чтобы не могла позвать на помощь. Она госпитализирована в нейрохирургию. Мужчине примерно 30−35 лет. Он выскочил из кабинета, растолкал всех и убежал. Мы сразу вызвали скорую и полицию», — цитирует издание главврача медучреждения Александра Ефимова.

Личность нападавшего установлена, по данному факту проводится проверка.

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