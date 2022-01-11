Киев, , 12:59 — REGNUM Украина готова к предметным договорённостям по урегулированию конфликта в Донбассе во время нового саммита в нормандском формате. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 11 января на встрече с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции Йенсом Плётнером и Эммануэлем Бонном.

Владимир Зеленский President.gov.ua

По мнению Киева, новый саммит «нормандской четвёрки», то есть России, Германии, Франции и Украины, может серьёзно подтолкнуть процесс мирного урегулирования. Так, об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время новой встречи лидеров четырех стран», — цитирует пресс-служба президента слова Зеленского.

Украинский президент договорился с советниками германского и французского лидеров о продолжении контактов в рамках «нормандского формата». Это позволит согласовать модальности организации следующего саммита лидеров стран — участниц «четвёрки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позитивный факт переговоров политических советников лидеров стран — участниц «нормандского формата» ещё не говорит о каких-либо прорывах или продвижении в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

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