Москва, 11 января 2022, 12:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал узнать у главы государства Владимира Путина о его впечатлениях от подарков посла Центрально-Африканской Республики в РФ.
Напомним, ранее посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза рассказал, что передал российскому лидеру Владимиру Путину в подарок портрет главы государства, сделанный из крыльев бабочек, когда приехал в Москву в ранге посла.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин назначил послом РФ в Центрально-Африканской Республике Александра Бикантова.
Читайте также: Путин назначил нового посла России в Центрально-Африканской Республике