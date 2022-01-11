Москва, 11 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал узнать у главы государства Владимира Путина о его впечатлениях от подарков посла Центрально-Африканской Республики в РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вы знаете, мне нужно уточнить через нашу протокольную службу, потому что наверняка это подавалось через службу протокола, эти подарки. И я обязательно спрошу президента о его впечатлениях на этот счёт», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза рассказал, что передал российскому лидеру Владимиру Путину в подарок портрет главы государства, сделанный из крыльев бабочек, когда приехал в Москву в ранге посла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин назначил послом РФ в Центрально-Африканской Республике Александра Бикантова.

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