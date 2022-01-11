Москва, , 12:47 — REGNUM Планов провести новые переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена после консультаций в Женеве пока нет. Об этом сегодня, 11 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что готовности для нового разговора Путина и Байдена на высшем уровне пока нет, и поводов для оптимизма немного, но работа в этом направлении будет продолжена.

«Общая картина после первого раунда переговоров России и США по гарантиям безопасности в Европе пока не составлена. Наивно полагать, что один раунд даст исчерпывающий результат», — пояснил Песков.

ИА REGNUM сообщало, замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге в Женеве заявил, что улучшения в вопросе нерасширения военного блока НАТО добиться не удалось.

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