Тегусигальпа, 11 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Бывший президент Гондураса Мануэль Селайя, свергнутый в 2009 году со своего поста, объявил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. Об этом пишет агентство EFE.

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«Симптомов нет, но тест на COVID-19 положительный. Я буду находиться на самоизоляции в течение семи дней», — сказал 69-летний Селайя.

В 2009 году Селайя был свергнут со своего поста в результате попытки внести изменения в Конституцию Гондураса. В рамках попытки организовать референдум по Конституции страны Селайя хотел остаться на своём посту дольше положенных четырёх лет.