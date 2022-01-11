Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга тушат горящую квартиру в доходном доме Д.Р. Сорокина на набережной реки Фонтанке. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о пожаре в доме на набережная реки Фонтанки, 139, на пульт дежурного поступило в 12:28 мск 11 января.

«В жилом доме происходит горение в квартире, площадь уточняется. В 12:35 подан дополнительный номер 1 БИС, — рассказали в ведомстве. — Сведения о пострадавших не поступали».

К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 30 человек личного состава.