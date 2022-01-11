Кемерово, 11 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области 37-летнего мужчину признали виновным в истязании 14-летней падчерицы. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Подросток

Установлено, что с октября 2020 года по апрель 2021 года кузбассовец, будучи в алкогольном опьянении, по малозначительным поводам систематически избивал 14-летнюю падчерицу. Девочка пожаловалась маме, они обратились в больницу. Выяснилось, что конфликты происходили в отсутствие матери, которая работала и не знала об этом. Мужчину привлекли к административной ответственности, но в апреле 2021 года мужчина позволил себе ударить ребёнка при матери. Женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Обвиняемый вину признал. Семья поставлена на профилактический контроль. Мужчина осуждён на четыре года лишения свободы в колонии общего режима.