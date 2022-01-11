11 января 2022 | Время чтения 4 мин

Соцсети всколыхнулись после сообщений о том, что в регионы вот-вот поступит детская вакцина от коронавирусной инфекции.

Наталья Хомутова, , 14:28 — REGNUM Соцсети всколыхнулись после сообщений о том, что в регионы вот-вот поступит детская вакцина от коронавирусной инфекции. Большинство пользователей в штыки восприняли эту информацию. Они не верят в добровольность процедуры.

Жан-Батист-Камиль Коро. Мать, защищающая своего ребенка (фрагмент). 1855-58

Ряд регионов заявили, что определяется потребность в вакцине от COVID-19 для детей, препарат поступит в ближайшее время. В частности, поставка на днях ожидается в Оренбуржье. Об этом глава минздрава области Татьяна Савинова заявила 11 января во время прямого эфира в Instagram. Министр отметила, что многие родители интересуются, когда начнут прививать детей.

По словам Савиновой, к концу недели (16 января) станет известен объем вакцины, которую получит регион в рамках первой поставки. Глава минздрава региона подчеркнула, что в вопросе вакцинации детей учитывается опыт других стран. К примеру, в Америке в настоящее время активно прививают детей, так как они являются активными участниками процесса распространения заболевания.

В Пермском крае главный эпидемиолог регионального минздрава, доктор медицинских наук Вадислав Семериков проинформировал, что определена потребность в вакцинации против коронавирусной инфекции, которая будет проводиться в 2021 году в школах региона. Иммунизация от COVID-19 будет осуществляться добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей (или иного законного представителя). Это необходимо для обеспечения коллективного иммунитета в общеобразовательных учреждениях.

«Нужно учитывать, что заболеваемость коронавирусной инфекцией детей в 2021 году выросла в 10 раз среди детского населения и требует безотлагательных мер. Для иммунизации будет использоваться вакцина «Спутник М» с уменьшенным содержанием антигена (второй компонент вакцины «Спутник V)»», — сказал Семериков.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

Между тем многие пользователи соцсетей негативно восприняли такие заявления. Они категорически против вакцинации детей и опасаются, что добровольная вакцинация будет проводиться по аналогии со взрослой — когда речь идет о принуждении.

«Вот сижу и плачу, опустила руки, в чате написали, что не допустят до учения. Как быть-то?» — поделилась в Instagram оренбурженка.

«Не имеют права. Лично я за ребёнка убью, но, не дай бог, вколют без согласия», — ответила другая подписчица.

Многие комментаторы лаконичны: «Не дам колоть ребенка!«

»У нас в чате написали, что вакцинация добровольная! Кто хочет вакцинировать своего ребёнка, пишут согласие, но никто из нашего класса не захотел, все отказываются», — оставлен еще комментарий.

«Я надеюсь, что данный эксперимент они сначала на своих детях проведут», — выразил мнение один из комментаторов.

Школьники Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я считаю, это личное дело каждого, но если есть возможность «защитить» в той или иной мере, боязно, конечно, то, наверное, стоит выяснить все нюансы и использовать эту возможность. Побочки бывают и от лекарств, а аллергия — и от банального молока! Все должно быть индивидуально! Однако после укуса бродячей собаки и т.д. люди не думают о возможных побочках — едут в травмпункт на всякий случай делать прививку от бешенства. А в те годы, когда внесли в «календарь» современные прививки от кори, краснухи, гепатита и т. д., люди, наверное, тоже боялись, не доверяли, осуждали и ругали власть. Прошло время, эти прививки стали рутиной для большинства людей. Мне кажется, пройдёт время, и к этим прививкам люди привыкнуть смогут. Будьте добрее, кому-то они действительно очень нужны!» — прокомментировала подписчица Instagram.

В Прикамье информация минздрава о том, что «практика показала, все используемые вакцины обеспечивают высокий профилактический эффект, обладают низкой реактогенностью, и все дети, включая недоношенных, их хорошо переносят», вызвала у комментаторов недоумение.

«Когда же это вы успели провести исследование на детях, если ещё на взрослых не закончили, если не будут пускать в школу детей, будем учиться дома, что ж теперь?» — вопрошает подписчик Instagram-акаунта министерства.

Люди считают, что с начала массовой вакцинации взрослого населения не было роста доверия к вакцине, а имело место усиление мер принуждения и прессинга.

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Пользователи интернета просят пермских чиновников опубликовать статистику по поступлению в больницы привитых пациентов с коронавирусной инфекцией, а также предать огласке последствия вакцинации.

Детская вакцина еще не поступила в регионы, но население уже раскололось на два лагеря. Одни заявляют, что будут бороться и не дадут согласия на прививку, другие выступают за вакцинацию, веря в ее силу. При этом оппоненты зачастую настроены враждебно по отношению друг к другу. Ощущение дежавю. Кажется, это мы уже проходили… Когда начиналась вакцинация взрослого населения по принципу добровольности.