Азовский район, Ростовская область, 11 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Ростовской области полиция задержала похитителя живых осетров. Преступление было совершено на территории одного из предприятий Азовского района, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МВД России 11 января.

Sharipov.A Осетры

Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, злоумышленник проник в ангар по разведению осетровых пород рыбы и нанёс ущерб предприятию в размере 200 тыс. рублей. Мужчина также повредил металлический забор.

Оперативники задержали 24-летнего азовчанина, ранее судимого за кражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.