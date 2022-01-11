Москва, , 12:42 — REGNUM Северный Кавказ получит из федерального бюджета свыше 11 млрд рублей на развитие системы профессионального образования. Денежные средства будут предоставлены в период до 2030 года. Такое решение принято по итогам стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО, состоявшейся 26 ноября 2021 года.

Поручение о разработке комплексной программы развития среднего профессионального образования в Северо-Кавказском федеральном округе отдал Минпросвещения РФ премьер-министр Михаил Мишустин. Разработать и подать предложения ведомство обязали в срок до 1 февраля 2022 года.

«Минпросвещения России (С. С. Кравцову) совместно с органами исполнительной власти субъектов СКФО с учётом разработанных моделей экономического развития указанных субъектов представить в правительство РФ комплексную программу развития среднего профессионального образования в СКФО до 2030 года с учётом действующих мер развития среднего профессионального образования с объемом финансирования до 11,08 млрд рублей», — говорится в документе, опубликованном 8 января 2022 года на портале правительства России.

Напомним, по итогам сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО получили поручения и другие ведомства. В частности, Минтранс России совместно с Минприроды, Минфином, Минэкономразвития и другими компетентными органами будут решать вопрос о целесообразности строительства дороги с Кавминвод на Черное море.

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