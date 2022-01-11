Москва, 11 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Состояние народной артистки РСФСР Елены Прокловой оценивается как стабильное. Об этом сообщил продюсер и актёр Леонид Дзюник.

Цитата из видео на YouTube Елена Проклова

«Она уже не в реанимации, уже в палате. Состояние тяжелое, но стабильное», — приводит его слова РИА Новости.

Актёр добавил, что Елена Проклова уже может общаться по телефону, при этом в ближайшие недели она будет находиться под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, советская и российская актриса Елена Проклова рассказала журналистам, что находится в реанимации.