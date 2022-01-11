Ереван, , 12:40 — REGNUM На безопасность государственной границы Армении не окажет влияния отправка подразделения Вооруженных сил страны в Казахстан для миротворческой миссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 11 января заявил заместитель министра обороны республики Арман Саркисян, выступая в армянском парламенте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

«Вы знаете о численности (подразделения — ред.), они осуществляют охрану важнейших объектов. Здесь нет никакого риска, отсутствие 100 военных никак не повлияет на ситуацию на границе», — сказал он.

При этом ранее Армения отправила в Казахстан в рамках миротворческой миссии ОДКБ 100 своих военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Миссия коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ в Казахстане завершится после того, как обстановка в стране полностью стабилизируется.