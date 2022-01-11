Саратов, , 12:39 — REGNUM В Саратовской области за время пандемии всего умер по состоянию на 11 января 5171 инфицированный коронавирусной инфекцией пациент. За сутки скончались ещё 11 человек, сообщает региональный минздрав.

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Новыми жертвами инфекции за прошедший день стали четверо мужчин и семь женщин в возрасте от 47 до 86 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, с начала пандемии в Саратовской области зарегистрировали 135 259 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 124 235 человек.

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