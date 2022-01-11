Краснодар, , 12:39 — REGNUM Новым руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы Краснодарского края назначен Глеб Старков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФАС России 11 января.

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Глеб Старков вступил в должность руководитель Краснодарского УФАС с 11 января. Он уроженец Свердловской области, ему 32 года. В антимонопольных органах он работает с 2011 года. Прошел путь от специалиста 1 разряда до заместителя руководителя Свердловского УФАС России. С сентября 2018 года по январь 2022 года возглавлял Камчатское УФАС России.

До мая 2021 года УФАС по Краснодарскому краю руководил Олег Тихенький, с 28 мая обязанности руководителя исполняла Людмила Литовченко.