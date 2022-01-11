Ульяновск, , 12:36 — REGNUM В Ульяновской области после прокурорской проверки одно из коммерческих предприятий возвратило в региональный бюджет свыше 242 млн рублей. Об этом сообщает областное надзорное ведомство.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ходе проверки прокуратура установила, что министерство АПК и развития сельских территорий Ульяновской области неправомерно предоставило одному из хозяйствующих субъектов субсидии на возмещение затрат на промышленную переработку продукции растениеводства.

В связи с этим прокуратура вышла в суд с иском о признании трёх соглашений, заключённых между аграрным министерством и частной компанией в июле-августе 2020 года, недействительными. Правоохранители сообщают, что иск был удовлетворён.

В сообщении отмечается, что в результате коммерческой организацией возвращено в бюджет Ульяновской области свыше 242 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области коммерческую организацию оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за аудиосообщения сотруднику инспекции труда. По данным правоохранителей, речь шла о 3 тыс. рублей «премии» за копию заявления бывшего соучредителя организации.

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