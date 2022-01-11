Вологда, , 12:36 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области выявили 79 носителей коронавируса, общее число случаев заражения инфекцией выросло в регионе до 100 84, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, 10 января в регионе скончались девять ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 3 054 жителя Вологодчины.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 17 525 человек.