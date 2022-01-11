Москва, , 12:42 — REGNUM Эффективность вакцины «Спутник М», разработанной для подростков 12−17 лет, составляет около 93%. Сообщение об этом опубликовано на сайте стопкоронавирус.рф.

Спутник Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ранее вакцину «Спутник М» для профилактики коронавирусной инфекции у подростков зарегистрировал российский Минздрав. Два компонента вакцины вводятся с промежутком в 21 день.

«На сегодняшний день эффективность вакцины «Спутник М» составляет около 93%», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, прививать российских подростков 12−15 лет будут только с согласия родителей. С 15 лет подросток сможет пройти процедуру самостоятельно, для этого от него потребуют письменное информированное добровольное согласие.

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