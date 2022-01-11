Уфа, 11 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Риелтора обвинили в мошенничестве в Башкирии. Об этом 11 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

По версии следствия, в 2011 году в г. Ишимбай фигурантка уголовного дела оказывала риелторские услуги, купила 2/3 доли в двухкомнатной квартире у неблагополучной семьи.

Оставшаяся 1/3 доля в этой квартире принадлежала несовершеннолетнему, который тогда воспитывался в детском доме.

«В 2013 году, дождавшись совершеннолетия сироты, женщина уговорила молодого человека подписать документы на продажу доли в квартире, пообещав приобрести взамен отдельную комнату в общежитии. После регистрации сделки свои обязательства она не исполнила, денежные средства в размере 362 тысяч рублей, полученные от реализации доли, обратила в свою пользу», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. 55-летняя обвиняемая свою вину не признала. Сейчас она отбывает наказание в колонии за совершение подобных преступлений.

Материалы дела переданы в Ишимбайский городской суд, где будут рассмотрены по существу.