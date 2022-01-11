Москва, 11 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В России предпринимаются меры для подготовки системы здравоохранения к возможности новой волны коронавируса в свете распространения штамма «Омикрон». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Это большая опасность, это реальность, к сожалению. Конечно, этот вирус приникает на нашу территорию и распространяется здесь. Это прогнозировалось нашими специалистами, это прогнозировалось правительством, и соответствующие меры принимаются, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне», — сказал Песков.

По его словам, вопроса о том, придёт ли «Омикрон» в Россию, нет — есть лишь вопрос, когда это произойдёт.

В качестве примера Песков привёл Европу и США, которые «вышли вообще на планку свыше 1,1 миллиона заражений в сутки»: «Просто возьмите и сопоставьте в пропорциях к населению, какие бы цифры соответствовали нашему уровню населения, учитывая, что мы меньше Америки по населению значительно».