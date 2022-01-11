Челябинск, 11 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Бывший замглавы Магнитогорска Челябинской области не сумел покинуть СИЗО, где находится с начала декабря. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Его адвокат надеялся на то, что Челябинский облсуд отменит решение нижестоящей инстанции о заключении под стражу. Однако этого не произошло. Жалоба оставлена без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-чиновник был арестован 2 декабря. Ему вменяют получение взяток на общую сумму более 2 млн рублей.