Волгоград, 11 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. На развитие и модернизацию региональной сети МФЦ «Мои документы» в рамках новой пятилетней программы в Волгоградской области направят порядка 600 млн рулей, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru/ МФЦ «Мои документы»

Стартом программы стало открытие после капремонта отделения на улице имени 64-й Армии в Кировском районе Волгограда. Теперь центр соответствует самым высоким стандартам — посетителям будут доступны услуги в новом цифровом формате, а на рабочих местах специалистов установлен специальный сканер для считывания паспортных данных. Этот пилотный образец оборудования в дальнейшем планируют распространить на всю сеть.

«Мы видим, что несмотря на пандемию, количество обращений растёт, значительное количество поступает и в электронной форме. Это важные объекты, работа которых заметно облегчает людям жизнь. Мы понимаем, что развитием центров нужно заниматься постоянно, поэтому принято решение о реализации пятилетней программы модернизации МФЦ», — сказал на открытии обновлённого центра губернатор Андрей Бочаров.

На территории региона действует 50 офисов МФЦ. В 2021 году количество обращений в центры «Мои документы» превысило 3,6 млн, что почти на 800 тысяч больше, чем в 2020 году.