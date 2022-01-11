Москва, , 12:33 — REGNUM Задача индексации пенсий в России по уровню инфляции скоро будет решена. Об этом сегодня, 11 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам позиция главы государства Владимира Путина по вопросу индексации пенсий не ниже реальной инфляции, безусловно, остается в силе и сохраняет свою актуальность.

«Надеемся, что в ближайшее время станет известно, каким образом это будет сделано», — уточнил Песков.

ИА REGNUM сообщало ранее, обещание по индексации пенсий выше уровня инфляции должно быть выполнено российским правительством, заявил 23 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

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