Москва, 11 января 2022, 12:32 — REGNUM В Казахстане государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) действовали профессионально, их действия не выходят за рамки правового поля. Об этом 11 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Она отметила, что силы ОДКБ в Казахстане действовали «слаженно, чётко и в правовых рамках».
Захарова добавила, что «эта возможность предполагается уже на протяжении 30 лет, она сейчас задействована была: точечно, профессионально, на основе абсолютно правовых аргументов и правовых документов».
Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста против резкого повышения цен на сжиженный газ, начавшиеся в ряде населённых пунктов Казахстана 2 января, уже через несколько дней переросли в массовые беспорядки. Начались столкновения протестующих с силовиками и нападения на органы власти.
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6 января 2022 года для нормализации обстановки в республике Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческий контингент организации в Казахстан. Силы ОДКБ в составе военнослужащих России, Киргизии, Армении, Белоруссии и Таджикистана вступили на территорию Казахстана после обращения президента республики Касым-Жомарта Токаева за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. На сегодняшний день миссия миротворческого контингента успешно завершилась. Поэтапный вывод сил из страны начнётся через два дня.
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