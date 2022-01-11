Москва, , 12:32 — REGNUM Писатель Виктор Шендерович не имел никакого повода для отъезда из России после объявления его иноагентом, такое решение может быть лишь связано с рассмотрением в суде претензий его оппонентов. Об этом 11 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это не может быть исходом объявления иноагентом, потому что, собственно, наименование иноагентом не ограничивает в правах, не ограничивает в возможности осуществлять деятельность, ни в чём. Поэтому это не может быть связано с этим», — заявил Песков.

«Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, там речь идёт о том, что в своё время он совершил некоторые высказывания или публикации с некими высказываниями, которые сейчас оспариваются в суде. И по всей видимости, просто попытка скрыться в данном случае от рассмотрения в суде претензий его оппонентов. И это ни к каким статусам отношения не имеет», — указал он.

Ранее публицист Виктор Шендерович сообщил в Facebook, что решение уехать из России он принял из-за требований бизнесмена Евгения Пригожина завести на него уголовное дело о клевете.