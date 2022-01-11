Ростов-на-Дону, , 12:31 — REGNUM Ростовская область ждёт партию антиковидной вакцины, предназначенную для подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 11 января.

Вакцинация Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР

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«В настоящее время в регион ожидается поставка вакцины для подростков. По факту получения сообщим», — уточнили в пресс-центре.

В настоящее время на Дону роста числа заражений коронавирусом среди детей нет. Случаев тяжёлого течения COVID-19 среди детей также не зафиксировано.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области о подготовке к вакцинации детей от коронавируса заявили в конце декабря 2021 года. Педиатрической службе было рекомендовано «провести оценку численности подлежащих прививкам детей, усилить разъяснительную работу с родителями по повышению приверженности к иммунизации».

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