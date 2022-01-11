Москва, , 12:31 — REGNUM Московский «Локомотив» отзаявил нападающего Фёдора Смолова от участия в чемпионате России. Об этом 11 января сообщается на сайте Российской премьер-Лиги (РПЛ).

Федор Смолов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в московское «Динамо», с которым у него есть предварительная договорённость.

Действующий контракт 31-летнего форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне РПЛ Смолов сыграл в 15 матчах, в которых забил семь голов.

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