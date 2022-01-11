Икике, Чили, 11 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. По меньшей мере 100 домов были поглощены пламенем, и 400 человек остались без крова во время пожара, охватившего временный лагерь, расположенный в городе Икике на севере Чили. Об этом заявил представитель президента страны в регионе Тарапака Мигель Анхель Кесада.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

Чиновник также выразил сожаление по поводу утраты имущества и домов людей.

Кесада также сообщил, что среди пострадавших были дети и пожилые люди.