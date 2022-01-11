Черкесск, , 12:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии с начала 2022 года отмечается улучшение ситуации по коронавирусу. Показатели заболеваемости снизились, также уменьшилось число случаев летального исхода. Стало меньше пациентов, требующих стационарного лечения в ковидных госпиталях. Такие данные приводятся 11 января в ежедневной сводке по коронавирусу федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, на начало января 2022 года в республике выявлялось в среднем по 60−65 пациентов с COVID-19. На 11 января был подтвержден коронавирус у 52 человек. За прошедшие сутки также не было зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19, а число выписанных составило 98 человек, что является самым высоким показателем с 14 декабря 2021 года.

Всего в настоящее время в Карачаево-Черкесии проходят лечение от COVID-19 в стационарах 385 пациентов. Общее число носителей коронавируса составляет 32 881 человек, из них выздоровели 29 127 пациентов, не удалось спасти врачам 915 человек.