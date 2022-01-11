Бухарест, 11 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, увеличилось сразу на 9000 человек, что является абсолютным рекордом в новейшей истории исследований. Об этом 11 января со ссылкой на Группу стратегических коммуникаций Румынии сообщает бухарестская газета Adevarul.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам медиков, в период с 10:00 10 января по 10:00 11 января скончались 43 человека, сотни были доставлены в реанимационные отделения больниц и клиник в тяжелейшем состоянии. Как утверждают эксперты, большинство заболевших граждан не были вакцинированы.

В то же время министр здравоохранения Румынии Александру Рафила заявил, что официальный Бухарест не намерен вводить режим обязательной вакцинации от COVID-19.

«Мы надеемся на сознательность граждан», — резюмировал он.

Согласно официальной информации, всего с начала пандемии в Румынии коронавирусом заразились 1,85 млн человек. Из них в стране скончались 59 027 граждан.