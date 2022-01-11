Москва, , 12:26 — REGNUM Переговоры России и США по гарантиям безопасности — это не процесс ради процесса, в них важен результат, заявил 11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Москва пока не видит существенного повода для оптимизма, позитивная оценка была дана замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым о том, как состоялись переговоры в узком составе.

«Имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые. Но это не процесс ради процесса и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в рамках переговоров с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный для европейской безопасности момент.

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