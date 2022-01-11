Москва, 11 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Переговоры России и США по гарантиям безопасности — это не процесс ради процесса, в них важен результат, заявил 11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Москва пока не видит существенного повода для оптимизма, позитивная оценка была дана замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым о том, как состоялись переговоры в узком составе.

«Имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые. Но это не процесс ради процесса и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в рамках переговоров с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный для европейской безопасности момент.

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