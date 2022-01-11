Нижняя Тура, Свердловская область, , 12:25 — REGNUM В Нижней Туре Свердловской области 16-летний водитель попал в ДТП. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП 40.мвд.рф

Авария произошла утром 10 января. Столкнулись ВАЗ-21 114 и ВАЗ-21 102. За рулём первого был подросток. Оказалось, что он не соблюдал боковой режим и допустил столкновение. 14-й автомобиль в результате опрокинулся на крышу. Подросток получил травмы.

В больнице пострадавшему оказали помощь и отпустили домой. Мать несовершеннолетнего пояснила сотрудникам полиции, что машину он купил на свои средства. Она знала о том, что он управляет автомобилем, но не могла на него повлиять. Кстати, в 2021 году подростка уже привлекали к административной ответственности за вождение без необходимых документов.