Москва, 11 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В ближайшее время станет известно, как в России будут индексировать пенсии по реальной инфляции. Об этом 11 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Позиция Путина в отношении индексации пенсий по реальной инфляции, безусловно, остаётся в силе, сохраняет свою актуальность», — заявил Песков.

«Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно», — указал он.