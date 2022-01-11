Ульяновск, 11 января 2022, 12:24 — REGNUM В Верховный суд России поданы кассационные жалобы от правительства Ульяновской области и мэрии регионального центра о взыскании из муниципального бюджета почти 899 млрд рублей задолженности в порядке субсидиарной ответственности. Речь идёт о поставках тепловой энергии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Из картотеки Верховного суда России
Из картотеки Верховного суда России
Vsrf.ru

Согласно документу, опубликованному на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, акционерное общество «Ульяновскэнерго» обратилось с иском к муниципальному образованию «Город Ульяновск» в лице управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства о взыскании из муниципальной казны 898 985 792 рублей в порядке субсидиарной ответственности.

Отмечается, что спорная задолженность образовалась в рамках договора на отпуск тепловой энергии с марта 1999 года по декабрь 2001 года, когда «Ульяновскэнерго» также поставлял тепловую энергию.

Как уточняет «Коммерсант», долги накопило и не выплатило муниципальное унитарное предприятие «Городской теплосервис» из-за выставления счетов на оплату горячей воды по нормативу, хотя реальная цена от поставщика была выше.

Из картотеки Арбитражного суда Ульяновской области
Из картотеки Арбитражного суда Ульяновской области
Kad.arbitr.ru

Арбитражный суд Ульяновской области отказал энергетикам в удовлетворении иска, однако Поволжский арбитражный суд вернул дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области, который удовлетворил исковое заявление. Это решение оставили без изменения 12-й Арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Поволжского округа.

На данные решения подали кассационные жалобы в Верховный суд России правительство Ульяновской области и администрация Ульяновска.