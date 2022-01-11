Ульяновск, 11 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Верховный суд России поданы кассационные жалобы от правительства Ульяновской области и мэрии регионального центра о взыскании из муниципального бюджета почти 899 млрд рублей задолженности в порядке субсидиарной ответственности. Речь идёт о поставках тепловой энергии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Vsrf.ru Из картотеки Верховного суда России

Согласно документу, опубликованному на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, акционерное общество «Ульяновскэнерго» обратилось с иском к муниципальному образованию «Город Ульяновск» в лице управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства о взыскании из муниципальной казны 898 985 792 рублей в порядке субсидиарной ответственности.

Отмечается, что спорная задолженность образовалась в рамках договора на отпуск тепловой энергии с марта 1999 года по декабрь 2001 года, когда «Ульяновскэнерго» также поставлял тепловую энергию.

Как уточняет «Коммерсант», долги накопило и не выплатило муниципальное унитарное предприятие «Городской теплосервис» из-за выставления счетов на оплату горячей воды по нормативу, хотя реальная цена от поставщика была выше.

Kad.arbitr.ru Из картотеки Арбитражного суда Ульяновской области

Арбитражный суд Ульяновской области отказал энергетикам в удовлетворении иска, однако Поволжский арбитражный суд вернул дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области, который удовлетворил исковое заявление. Это решение оставили без изменения 12-й Арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Поволжского округа.

На данные решения подали кассационные жалобы в Верховный суд России правительство Ульяновской области и администрация Ульяновска.