Мурманск, 11 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Мурманские следователи выясняют обстоятельства ЧП, произошедшего сегодня, 11 января, на Кольском проспекте.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отражение в окнах

«Девушка 2005 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. На момент приезда скорой помощи была жива, госпитализирована в медучреждение», — сообщила представитель СУ СКР Алина Александрович.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае предотвратили падение детей из окна четвёртого этажа.