В Мурманске из окна восьмого этажа выпала 16-летняя девушка
Мурманск, 11 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Мурманские следователи выясняют обстоятельства ЧП, произошедшего сегодня, 11 января, на Кольском проспекте.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Отражение в окнах
«Девушка 2005 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. На момент приезда скорой помощи была жива, госпитализирована в медучреждение», — сообщила представитель СУ СКР Алина Александрович.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае предотвратили падение детей из окна четвёртого этажа.