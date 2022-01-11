Москва, , 12:23 — REGNUM Казахстан имеет право на отзыв из своей страны миротворческих сил ОДКБ, о вводе которых ранее попросил президент этого государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эмблема ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Послушайте, это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой, это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться», — сказал Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод сил ОДКБ из страны начнётся через два дня и займёт максимум 10 дней.