Пенза, , 12:23 — REGNUM В Пензенской области вторые сутки подряд регистрируют по 163 заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 11 января количество выявленных заражений достигло 103 811 случаев, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровел с начала пандемии 90 501 ковид-пациент, в том числе за сутки — 648 человек.

Скончались всего 4733 пациента с коронавирусом, из них шесть — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число заражений коронавирусом за последние сутки выросло на 17 525 случаев. С начала пандемии подтвердилось 10 684 204 заражения.

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