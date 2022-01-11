Калуга, , 12:41 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 127 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 11 января. Днём ранее, 10 января, в регионе было зарегистрировано 123 случая заражения.

Анализа на коронвирус Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 66 тыс. 433 человек, 62 тыс. 329 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерших нет. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 252 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области выявлены 123 новых носителя коронавируса